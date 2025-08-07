Національний художній музей перейшов у віртуальний простір

Національний художній музей України (NAMU) у Києві отримав повноцінного цифрового «двійника» у форматі 3D. Це перший в Україні випадок, коли весь музей було повністю оцифровано. Проєкт реалізувала команда eMuseum.

Над створенням віртуального простору фахівці працювали протягом року. Тепер кожен зал NAMU доступний у 3D-форматі, а користувачі з будь-якої точки світу можуть вільно «прогулятися» музеєм, вивчаючи експозиції.

За словами команди eMuseum, цифрова трансформація музею дозволяє презентувати українське мистецтво глобальній аудиторії, попри війну, кордони чи відстані.

Наразі доступні дві виставки: «Український портрет XVII — XX століття» та «Шедеври NAMU».

Віртуальні зали можна переглянути на платформі eMuseum. У планах — подальше розширення експозицій та впровадження нових інноваційних проєктів, які поєднають мистецтво й сучасні технології.

