Зеленський скоординував позиції з канцлером Мерцом після заяв Трампа

Президент України Володимир Зеленський на тлі повідомлень про ймовірну підготовку зустрічі лідерів США та РФ провів 7 серпня телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

«Україна й Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром, і параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття. Війна саме у Європі, і Україна – невід’ємна частина Європи... Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів», – написав керівник української держави за підсумками розмови.

За словами Зеленського, українські високопосадовці «скоординували позиції з Німеччиною» та «домовилися ще переговорити з Фрідріхом».

«Також учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати, один тристоронній. Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну», – додав президент України.

В офісі Мерца також повідомили про розмову, зазначивши, що канцлер запевнив президента України у своїй подальшій підтримці.

За повідомленням, Мерц і Зеленський «високо оцінили посередницькі зусилля американського президента і погодилися, що Росія повинна припинити свою агресивну війну, яка суперечить міжнародному праву», а також домовилися підтримувати тісний контакт із європейськими партнерами та Сполученими Штатами.

Розмова Зеленського і Мерца відбулася на тлі повідомлень із Москви про високу ймовірність зустрічі президента США Дональда Трампа з його російським колегою Володимиром Путіним уже «найближчим часом». Також помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф під час розмови в Москві 6 серпня порушував тему тристоронньої зустрічі з участю президента України Володимира Зеленського, але Москва залишила це без коментарів.