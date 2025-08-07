Москва та Вашингтон нібито погодили місце зустрічі Путіна й Трампа: дату оголосять пізніше

Москва і Вашингтон узгодили місце проведення майбутньої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Путіним. Про це заявив помічник путіна Юрій Ушаков, передає російське державне агентство.

"Сторони досягли домовленості щодо зустрічі. Вона запланована на найближчі дні, і вже почалася її конкретна підготовка", – повідомив Ушаков. При цьому російська сторона не розкриває, де саме планують провести переговори, обмежившись фразою: "Місце погоджено, але про нього повідомлять пізніше".

За словами Ушакова, під час переговорів також порушувалася ідея тристоронньої зустрічі – за участю президента України Володимира Зеленського. Однак Москва залишила цю пропозицію "без коментарів". "Американський спецпредставник Стів Уіткофф згадував про можливу участь української сторони, але ми на це не реагували", – додав Ушаков.

Контакти між адміністрацією Трампа і Кремлем активізувалися останніми тижнями. Це викликає занепокоєння в Києві, особливо на тлі обговорень можливого "мирного плану" без участі України.

