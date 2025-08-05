Молдовський суд дав 7 років за ґратами лідерці сепаратистів Гуцул

У Молдові суд оголосив вирок керівниці Гагаузії Євгенії Гуцул. Її засудили до 7 років тюрми у справі про незаконне фінансування виборчої кампанії.

Про це повідомляє Newsmaker.

За даними слідства, Гуцул, працюючи секретарем у неконституційній проросійській партії «Шор», з 2019 по 2022 рік систематично ввозила до Молдови гроші з Росії.

Її також звинуватили у «свідомому отриманні грошей від організованого злочинного угруповання» для фінансування діяльності партії.

Євгенію Гуцул затримали в аеропорту Кишинева увечері 25 березня, коли вона хотіла вилетіти з країни.

У Національному центрі боротьби з корупцією (НЦПК) пояснили, що Гуцул фігурує у кримінальній справі щодо незаконного фінансування кампанії на виборах башкана 2023 року, тож на неї були покладені обмеження щодо виїзду за кордон.

Гуцул підозрюють у тому, що вона організувала фальсифікацію документів про грошові пожертвування на її користь та документів, що підтверджують джерела фінансових коштів. За даними НЦПК, йдеться про 370 тисяч леїв із заборонених законом джерел, які згодом використали в передвиборчій кампанії.

Зазначимо, Гуцул називають «відверто проросійською політикинею». Наприклад, у березні 2024-го вона їздила до росії скаржитися на «утиски» місцевого населення й прохала про «підтримку» у москви. У жовтні 2024 року Євросоюз вніс Гуцул до санкційного списку.