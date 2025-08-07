Переважна більшість українців виступає проти мирного плану Росії, - КМІС

Кількість українців, які готові підтримати певний план миру, зросла. Але більшість опитаних категорично відкидають план росії та радше негативно ставляться до плану США.

Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Уперше соціологи опитували українців щодо ставлення до окремих планів завершення війни у травні 2025 року. А в липні-серпні повторно поставили ті самі запитання для відстеження динаміки громадських настроїв.

Соціологи представили власні скорочені варіанти того, що пропонували США, росія, а також Україна спільно з Європою. Питання мали такий вигляд:

Умовний план США: Група європейських держав, але без США, дає Україні гарантії безпеки. Росія зберігає контроль над окупованими територіями. США офіційно визнають Крим частиною Росії. Україна рухається до вступу до ЄС. США та Європа скасовують усі санкції проти Росії. Умовний план Європи й України: Україна отримує надійні гарантії безпеки від Європи та США. Росія зберігає контроль над окупованими територіями, але Україна і світ офіційно цього не визнають. Україна рухається до вступу до ЄС. Після встановлення сталого миру США поступово пом’якшують свої санкції проти Росії. Умовний план Росії (соціологи додали до переліку з російського Меморандуму умовно позитивний момент — рух до вступу до ЄС): Україна має суттєво скоротити армію та обмежити озброєння. Україна назавжди відмовляється від членства в НАТО. Під контроль Росії переходять міста Херсон, Запоріжжя та загалом уся територія Донецької, Запорізької, Херсонської областей. Україна офіційно визнає всі окуповані території частиною Росії й назавжди відмовляється від них. Україна рухається до вступу до ЄС. США та Європа скасовують усі санкції проти Росії.

Респондентові випадково зачитували лише один із трьох варіантів-планів, і водночас соціологи не говорили, чиє це «авторство».

Результати опитування КМІС

Так, 76% українців категорично відкидають план росії (у травні було 82%), можуть погодитися на вимоги росії — 17% (ріст з 10% у травні).

Умовний план США можуть прийняти 39% респондентів (цей показник зріс з 29% у травні). Як і раніше, респонденти переважно підкреслювали, що цей варіант є важким для них. Водночас для більшої частки українців (49%) план є категорично неприйнятним (у травні було 62%).

Спільний план Європи та України готові прийняти 54% (у травні — 51%). Вважають цей план категорично неприйнятним — 30% (у травні — 35%).

Опитування проводили впродовж 23 липня — 4 серпня 2025 року методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія).

Загалом було опитано 1022 громадян України віком від 18 років, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України (хоча частина респондентів — це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводили серед громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Соціологи визнають: у межах звичайного опитування (особливо телефонного) не можуть детально обговорити з респондентами плани повною мірою, оскільки кожен план охоплює багато частин. Тому підготували три скорочені версії з, на думку соціологів, особливо важливими елементами.

«Ми усвідомлюємо, що скорочені версії не можуть претендувати на повноцінне відтворення запропонованих планів, але вважаємо, що в нашому дослідницькому варіанті ми охопили важливі частини й змогли з’ясувати відмінності у сприйнятті», — стверджують у КМІС.