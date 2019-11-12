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Партия «Слуга народа» должна соответствовать запросу людей на социальное государство, заявил глава фракции Давид Арахамия в интервью Liga.net.

«В целом я считаю, что социал-либерализм имеет место быть, хоть это и крайне трудная задача», - рассказал он.

По мнению Арахамии, украинское общество - «супер-социальное», даже молодежь видит государство «активным участником и регулятором процессов». В то же время, политический партия в Украине - это «маркетинговый продукт», считает глава фракции СН, поэтому, если партия не будет отвечать социальному запросу избирателей, она будет «представлять не масс-маркет».

При этом Арахамия отрицает, что предвыборное заявление о либертарианской идеологии «Слуги народа» было маркетинговым ходом. «У нас есть и либертарианцы. Десять лет назад было трудно представить, что на повестке дня будет вопрос рынка земли или медицинского каннабиса», - заявил он.

Напомним, 10 ноября новоизбранный глава партии СН Александр Корниенко заявил, что в идеологию партии добавятся черты социализма.

 
ForUm

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