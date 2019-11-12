В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации переговоров между главами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, отметив, что такая встреча должна быть подготовлена, сообщает «Интерфакс».

«Безусловно, Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессу «нормандского формата», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так по просьбе журналистов он прокомментировал предложение Назарбаева о встрече двух президентов в Казахстане и ответил на вопрос о том, согласен ли Путин на эти переговоры.

Песков выразил признательность первому президенту Казахстана и дал высокую оценку усилиям казахстанских партнеров «в плане налаживания российско-украинских отношений». Пресс-секретарь напомнил, что Путин является сторонником «реанимации» этих отношений и возвращения их в нормальное русло. Но вместе с тем, подчеркнул Песков, «это невозможно сделать без взаимности».

Напомним, ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам Украины и РФ Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину встретиться тет-а-тет в Казахстане.