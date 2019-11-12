Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 12 ноября приговорил к заключению в колонии шестерых фигурантов ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» сообщает Крым.Реалии.

Согласно решению суда, Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усейн Куку – 12 лет, Вадим Сирук – 12 лет, Арсен Джеппаров – 7 лет и Рефат Алимов – 8 лет.

Отбывать эти сроки они будут в колонии строгого режима.

Поддержать осужденных крымчан на заседание приехали больше сотни человек, также в суде присутствовал представитель международной неправительственной организации Amnesty International и генконсул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский.​

Ранее российский прокурор запросил в общем 98,8 лет лишения свободы для шестерых фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир»: Муслиму Алиеву – 20 лет лишения свободы, Инверу Бекирову – 20,6 лет, Эмир-Усеину Куку – 15 лет, Вадиму Сируку – 15 лет, Арсену Джеппарову – 13,6 лет, Рефату Алимову – 14,6 лет тюрьмы.

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону 8 ноября подсудимые выступили с последним словом.

Обвиняемые по этому делу были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир».

Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир».

Напомним, в июне Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновными 5 фигурантов первого симферопольского дела «Хизб ут-Тахрир» в организации либо участии в деятельности террористической организации и приговорил их к отбыванию наказания в колонии строгого режима.