Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновными 5 фигурантов первого симферопольского дела «Хизб ут-Тахрир» в организации либо участии в деятельности террористической организации и приговорил их к отбыванию наказания в колонии строгого режима, сообщает Крым.Реалии.

Военная коллегия приговорила Теймура Абдуллаева к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева – к 13 годам, Рустема Исмаилова – к 14 годам, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова – к 12 годам.

Рустему Исмаилову, Узеиру Абдуллаеву и Эмилю Джемаденову суд дал на год больше, чем просило обвинение.

Напомним, 24 декабря 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам первого бахчисарайского дела «Хизб ут-Тахрир».

Энвера Мамутова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова – к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.