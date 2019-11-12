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Компания SpaceX в понедельник, 11 ноября, успешно запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками сети Starlink с комплекса Space Launch Complex 40 со станции Кейп-Канаверал в штате Флорида. Об этом сообщается на странице SpaceX в Twitter.

«Успешное развертывание 60 спутников Starlink официально подтверждено», - говорится в сообщении.

Компания вела прямую трансляцию запуска и выведения спутников на орбиту. В компании подчеркнули, что если спутники не выйдут на орбиту, 100% их компонентов сгорят в атмосфере. Запуск спутников состоялся с помощью ракеты-носителя Falcon 9, передает Укринформ.

Как сообщалось, в конце мая SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink.

Спутники Starlink являются первыми из планируемых 12 тысяч космических аппаратов этого типа для создания полномасштабной сети, которая должна обеспечить глобальное интернет-покрытие.

Необходимо заметить, что Илон Маск планирует покрыть весь земной шар спутниковым интернетом до конца 2020 года.
ForUm

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