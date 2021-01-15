Следующие переговоры советников лидеров «нормандской четверки» запланированы на 22 января.

Об этом шла речь во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщили ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Стороны признали, что переговоры советников лидеров «нормандской четверки» 12 января в Берлине были непростыми, но конструктивными.

Зеленский проинформировал канцлера о ситуации на Донбассе, отметив, что режим прекращения огня, который продолжается с 27 июля 2020 года, в целом соблюдается, хотя и с трудом и провокациями. Он сообщил о гибели во время обстрела украинского военного на этой неделе и о раненом накануне.

Также Зеленский акцентировал внимание на том, что, кроме установления режима прекращения огня, практически отсутствует прогресс в других аспектах мирного урегулирования, хотя Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров «Нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года.

Президент пригласил Германию присоединиться к международной платформы по деоккупации Крыма, а также пригласил Меркель посетить Киев по случаю 30-й годовщины независимости Украины.