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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили подготовку к саммиту «нормандского формата» и ход переговоров по транзиту газа через территорию Украины.

Как сообщил заместитель спикера правительства Германии Ульрике Деммер, сегодня состоялся телефонный разговор двух лидеров по инициативе Меркель, передает УНИАН.


«Разговор был сосредоточен на подготовке саммита «нормандского формата» относительно восточной Украины», - говорится в сообщении.

Кроме того, Меркель и Путин обсудили вопрос переговоров о будущем транзите газа по территории Украины, а также ситуацию в Ливии и Сирии.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что предпосылки для саммита «нормандской четверки» созданы и он состоится в Париже.

22 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс подготовки саммита «нормандской четверки» осложнился новыми подходами и запросами «одной из сторон».

 
ForUm

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