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Украина рассчитывает в ближайшее время получить военную помощь от Великобритании, в том числе заключить крупный контракт на летальное вооружение, заявил украинский посол в этой стране Вадим Пристайко.

«Британский трек - уникален. Он сейчас становится все более важным, и не только для Украины. Это также наш очень важный партнер в сфере безопасности, от которого, я надеюсь, в ближайшее время мы сможем получить реальную военную помощь, содействие в развитии Вооруженных сил», - сказал Пристайко в интервью Европейской правде, обнародованном в пятницу.

«В том числе речь идет о значительном контракте на летальное вооружение – не только приобретение, но и производство в Украине, локализацию», - уточнил дипломат.

Пристайко отметил, что вопрос локализации - это позиция правительства Украины.

Напомним, 4 июня 2020 Верховная Рада поддержала представление об увольнении Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

20 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Наталью Галибаренко с должности посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и назначил на эту должность Пристайко.
ForUm

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