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Руководитель ОО «Радомышльские охотники», адвокат Святослав Пархоменко, которого убили во время конфликта на охоте, открыл стрельбу первым из незарегистрированного пистолета. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Предварительно установлено, что трое егерей осуществляли профилактический рейд охотничьих угодий, которые обслуживает их охотничий союз. В лесном квартале неподалеку села Царевка они заметили группу мужчин, которых заподозрили в браконьерстве. Во время проверки документов у них о наличии разрешений на охоту между егерями и охотниками возник конфликт.

Во время дальнейшего спорп руководитель ОО «Радомышльские охотники» совершил несколько выстрелов из пистолета в сторону одного из охотников. Тот, в свою очередь, выстрелил из охотничьего ружья.

В результате егерь, 41-летний киевлянин, получил смертельную травму, а охотника, 52-летнего жителя Киевской области, доставили в реанимационное отделение Коростышевской больницы в тяжелом состоянии.

«Полицейские провели осмотр места происшествия, зафиксировав все обстоятельства. Также было изъято все имеющееся у участников конфликта оружие, в том числе незарегистрированный пистолет «Browning» и охотничье ружье, из которых были произведены выстрелы, а также их транспортные средства», - рассказал начальник Коростышевского отдела полиции ГУНП Житомирщины Дмитрий Гаращенко.

Оружие будет направлено на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при МВД.

Напомним, конфликт в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник 10 ноября.  Убитым оказался Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в организации убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова – Александра Лося.
ForUm

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