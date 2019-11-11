В Боярке полицейские задержали женщину-водителя, которая в состоянии алкогольного опьянения повредила 5 авто.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, ДТП произошло 10 ноября в 11:20 по ул. Крещатик 88-А. У многоэтажки 33-летняя женщина не справилась с управлением и въехала в официальную парковку, где повредила 5 авто местных жителей.

Нарушительница при свидетелях отказалась от прохождения теста на алкоголь. Правоохранители доставили ее в больницу для медицинского освидетельствования, но и там женщина не дала согласия.

Ее автомобиль изъят и доставлен на штрафплощадку.

Полицейские составили админпротокол по ст. 130 (Управление транспортными средствами в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Злоумышленницы грозит взыскание штрафа в размере шестисот тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок один год. Продолжаются следственные действия.