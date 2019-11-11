также в разделеРелигия
Запорожский митрополит УПЦ считает, что ПЦУ будут внедрять в общество насильственно, как и ЛГБТ 6
Управделами УПЦ подарил православным верующим Словакии иконы украинских святых 6
Программу Митрополита Онуфрия «Слово Предстоятеля» посмотрели 7 миллионов зрителей 7
В Церкви рассказали, как бороться с «виртуальными пожирателями времени» 7
Фильм о Предстоятеле УПЦ «Наш Блаженнейший» появился онлайн 19
На Донеччине священник УПЦ обвенчал украинских военнослужащих 13
В Почаеве тысячи верующих УПЦ крестным ходом отметили память преподобного Иова 22
Предстоятель УПЦ рассказал, почему важно принимать все, что посылает Господь с благодарностью 10
Митрополит Онуфрий объяснил, почему Бог разрешает демонам приближаться к людям 19
В Греции архиереям ПЦУ не разрешили совершить Литургию 53
Попытки новой власти сохранить нейтралитет в вопросах религии не удались - священник УПЦ 23
Митрополит Онуфрий расскажет, какая «вода» может «промыть» совесть 22
В РПЦ заявили о том, что Патриарх Кирилл не будет поминать Александрийского Патриарха, признавшего ПЦУ 17
Верующие УПЦ назвали предательством признание ПЦУ Александрийским Патриархом 23
Раскол в мировом Православии усугубляется: Александрийский Патриарх признал Епифания 65
Известный афонский старец призвал Патриарха Варфоломея покаяться в нарушении канонов и признании ПЦУ 50
В УПЦ рассказали, как не допустить появления алко- и наркозависимости у детей 15
В РПЦ надеются, что Зеленский восстановит справедливость в отношении верующих УПЦ 16

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II 9 ноября прибыл на Кипр на торжества по случаю святого Иоанна Милостивого.

Фото: Ромфея

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и греческое издание Romfea.gr, его попросили не поминать главу Православной Церкви Украины Епифания.

В этом году исполняется 1400-летие успения святого Иоанна — в понедельник, 11 ноября, будет совершено всенощное бдение, а во вторник, 12 ноября, — патриаршая Божественная литургия.

На Romfea.gr отмечается, что иерархи Кипрской Православной Церкви были удивлены решением Предстоятеля Александрийской Православной Церкви, который 8 ноября признал ПЦУ, и попросили его не поминать за богослужениями митрополита Епифания.

Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Хризостом II 3 ноября заявил, что не поминает «никакого нового предстоятеля».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги