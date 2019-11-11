Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II 9 ноября прибыл на Кипр на торжества по случаю святого Иоанна Милостивого.

Фото: Ромфея

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и греческое издание Romfea.gr, его попросили не поминать главу Православной Церкви Украины Епифания.

В этом году исполняется 1400-летие успения святого Иоанна — в понедельник, 11 ноября, будет совершено всенощное бдение, а во вторник, 12 ноября, — патриаршая Божественная литургия.

На Romfea.gr отмечается, что иерархи Кипрской Православной Церкви были удивлены решением Предстоятеля Александрийской Православной Церкви, который 8 ноября признал ПЦУ, и попросили его не поминать за богослужениями митрополита Епифания.

Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Хризостом II 3 ноября заявил, что не поминает «никакого нового предстоятеля».