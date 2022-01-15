Вера измеряется не количеством знаний о Боге, а чистотой сердца.

Фото: Запорожская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

Владыка обратил внимание на то, что зачастую человек свои представления и знания о Боге принимает за веру.

«Любой человек на вопрос, верит ли он в Бога, ответит однозначно: «Да, верю. А иначе, зачем приходить в храм, молиться, выстаивать долгие богослужения?» Многие верующие могут признаться в том, прочитали о Боге огромное количество книг и теперь знают всё. Но является ли это подтверждением веры? Можно, например, знать все существующие на сегодняшний день физические законы, все формулы, но это вовсе не будет означать, что человеку открылись все тайны мироздания. Все полученные человеком знания не смогут сравниться с верой», - сказал иерарх УПЦ.

Митрополит Лука подчеркнул, что вера измеряется не количеством знаний о Боге, а чистотой сердца, тем, что находится внутри.

«Рассудок, логика, и язык современного человека сформированы таким образом, что они не способны приблизить его вере. Знания, которыми располагаем, в своей совокупности не приближают к истине. Истинными же по–прежнему остаются только чувства и переживания. И вот тут человеку без Бога не обойтись. Можно прожить без каких–то специальных знаний, а вот без веры - не прожить. Оказавшись с бедой один на один, даже самый убежденный атеист, скажет про себя: «Господи, помоги». И все это потому, что в сердце остаётся память о том времени, когда были детьми и целиком зависели от Отца Небесного. И сегодня обращаемся к Нему в трудную минуту, потому что верим, что именно Он поможет и даст всё, что нужно», - объяснил владыка

Нужно не бояться проводить ревизию своему сердцу и своим чувствам, отметил владыка.

«Если у человека знаний о Боге, как некоего эквивалента прочитанных богословских книг, больше, чем самого доверия к Нему, то ему трудно будет по–настоящему почувствовать Бога в своей душе. Ощутить Его присутствие в своей жизни. Сегодня каждый имеет солидный запас знаний и воззрений практически по любой теме, а вот веру имеют далеко не все. А ведь Христос призывает человека собирать сокровища на небесах, а тот по–прежнему собирает здесь, на земле. Бог говорит о могуществе духовном, к которому призван человек, а он изобретает всевозможные машины и оружие для могущества материального», - считает он.

В завершении митрополит Лука пожелал каждому стремиться к духовному могуществу. «И не только иметь знания о Христе, но ещё и доверять Ему свои жизни», - заключил архиерей.