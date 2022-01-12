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Вера требует от человека не убеждения в бытии Бога, а смирения.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Человек может признавать то, что Бог существует. Но это не вера, а всего лишь убеждение. Вера от убеждений отличается тем, что она предполагает доверие Богу, вручение своей судьбы в Его святой промысел. То есть это жизнь, в которой кормчим, или рулевым, будет Сам Господь, а не человеческая воля», - отметил митрополит Лука.

По его словам, жизнь по заповедям также нельзя отождествлять только с моралью или нравственными принципами. 

«Атеист может быть высоконравственным человеком, но он никогда не будет Сыном Божьим. При всей его высокой морали в его душе никогда не воссияет Свет благодати, как отражение сияния Пресвятой Троицы», - считает архиерей.

Вера требует от человека не убеждения в бытии Бога, а смирения, подчеркнул владыка.

«Она предполагает умение жить так, чтобы все происходящее принимать как с руки Божией. Человек может прожить свой век с пониманием того, что есть Бог, но при этом совершенно не имея веры, считая себя, тем не менее, человеком верующим. Наличие в душе веры или ее отсутствие проявляется во время тяжких испытаний, скорбей, болезней и лишений. Именно в такие минуты начинаем понимать, как нам не хватает веры и как она необходима для того, чтобы не сломаться и не впасть в бездну отчаяния и малодушия», - пояснил иерарх УПЦ.
 
Митрополит Лука отметил, что даже малая вера может менять не только самого человека, но и мир вокруг него. 

«Нужно веру возогревать, просить у Бога в молитве. Потому что глубокая вера есть прежде всего дар от Бога, который вручается простым, чистым и кротким душам», - заключил митрополит Лука.
ForUm

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