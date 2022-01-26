также в разделеРелигия
Священник УПЦ объяснил, как покаяние в грехах меняет жизнь 8
В УПЦ объяснили, что делать, если умершего родственника отпели в неканоническом храме 7
УПЦ в Киево-Печерской лавре откроет 12 февраля выставку-ярмарку «Сретенская» 8
Полиция нашла подозреваемого в поджоге храма УПЦ на Черниговщине 9
В РПЦ напомнили, с какими репродуктивными методами не согласна Церковь 8
В столице УПЦ проведет благотворительную акцию «Сретенская свеча» для онкобольных детей 8
Предстоятель УПЦ рассказал, что мешает духовному спасению человека 9
В УПЦ рассказали, чему учит подвиг святой Татьяны 14
Священник УПЦ объяснил, как научиться хвалить Господа 8
Священник УПЦ рассказал, что может расстроить Ангела Хранителя 8
Священник УПЦ рассказал, как создать счастливую семью 7
Верующие УПЦ собирают средства на восстановление пострадавшего от пожара храма на Черниговщине 21
Управделами УПЦ считает, что томос не помог преодолеть церковный раскол в Украине 14
В Днепре с 29 января по 6 февраля состоится православная ярмарка УПЦ 81
В Днепре УПЦ провела фестиваль колядок 13
В УПЦ рассказали, почему не нужно бояться сглаза и порчи 8
В Черновцах провели встречу детей из общин УПЦ, пострадавших от рейдеров 7
На Виннитчине священники УПЦ передали помощь реабилитационному центру и детям с инвалидностью 25

В Украинской Православной Церкви опубликовали схему церковных расколов в Украинском Православии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Черновецко-Буковинскую епархию УПЦ, схема опубликована по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Автор схемы протоиерей Ростислав Ярема проследил историю церковных расколов в период с 1920 года по 1 января 2022 года. 

Отмечается, что для удобства пользователей ее составили украинском и румынском языках.

Особо в епархии обращают внимание, что недавний Архиерейский Собор УПЦ КП сформировал Синод этой юрисдикции и изменил титулы греческих архиереев, которые приняты в ее состав.

«22 января 2022 года в УПЦ КП прошел «Архиерейский собор» на котором постановили, что епископов (митрополитов) Авксентия та Хризостома, заменить их греческий титул на украинский: епископу (митрополиту) Авксентию – Херсонесский и Эгинский на Херсонесский и Волновахский, а название епархии с Эгинской на Херсонесскую; епископу (митрополиту) Хризостому – Мариупольский и Дервенохорийский на Мариупольський и Феодосеевский, а название епархии с Дервенохорейской на Мариупольскую», - напоминает пресс-служба епархии.

Схему можно посмотреть тут. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги