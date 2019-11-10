Прокуратура Польши внесла на рассмотрение суда представление об экстрадиционном аресте украинца Игоря Мазура.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, судебное заседание состоится в Люблине, сегодня, 10 ноября, в 16.00. На нем суд должен избрать меру пресечения украинцу.

Напомним, 9 ноября Игоря Мазура (позывной Тополь) задержали при пересечении польской границы на КПП Дорогуск-Ягодин по запросу России в Интерпол. Позже Глава МИД Польши отреагировал на задержание украинца.