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Прокуратура Польши внесла на рассмотрение суда представление об экстрадиционном аресте украинца Игоря Мазура.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, судебное заседание состоится в Люблине, сегодня, 10 ноября, в 16.00. На нем суд должен избрать меру пресечения украинцу.

Напомним, 9 ноября Игоря Мазура (позывной Тополь) задержали при пересечении польской границы на КПП Дорогуск-Ягодин по запросу России в Интерпол. Позже Глава МИД Польши отреагировал на задержание украинца.
ForUm

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