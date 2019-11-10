Решение о задержании ветерана АТО Игоря Мазура принимала погранслужба Польши, «которая не знает, какую роль играет человек, включенный в список Интерпола».

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает телеканал TVN24.

Министр отметил, что Украина и Россия являются сторонами соглашения Интерпола, согласно которому погранслужба обязана задержать человека из списка.

По его словам, польские власти будут придерживаться международного права при рассмотрении дела Мазура и совместно с украинской стороной выясняют причины внесения ветерана АТО в список разыскиваемых. По его словам, иногда стороны соглашения Интерпола злоупотребляют возможностью включения в список. Эти вопросы будут проанализированы и изучены, заключил он.

9 ноября Игоря Мазура (позывной Тополь) задержали при пересечении польской границы на КПП Дорогуск-Ягодин по запросу России в Интерпол.