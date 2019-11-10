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Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия прогнозирует с вероятностью 75%, что действующая Верховная Рада завершит свою канденцию досрочно. Об этом сообщил Арахамии для Украинской правды в кулуарах съезда партии 10 ноября в Киеве

«Мое видение - 75 процентов - вероятность, что не до конца (своего срока доработает парламент - ред.)», - сказал Арахамия.

«Это ощущение, нет никакого подтверждения, это интуиция», - добавил он.

При этом Арахамия опроверг вероятность, что фракция Слуги народа может распасться в ближайшее время.

«Нет, думаю, фракция точно не распадется ... Для депутата выход из фракции что означает? Куда он идет? Сейчас он - депутат монобольшинства, в правящей коалиции, а когда он сам ... Может делать отдельную группу, но не знаю ... Мне кажется, что это очень слабое решение политика», - сказал Арахамия.

Напомним, сегодня «Слуги народа» избрали нового главу партии.
ForUm

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