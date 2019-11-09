Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка.

Свое поздравление президент опубликовал в Facebook.

«Его пытались запретить, затравить, убить, но он выстоял, стал сильнее и еще прекраснее. Кто-то владеет им виртуозно и филигранно. Кто-то его только осваивает, иногда ошибается, но искренне любит его всем сердцем», - написал Зеленский.

«Украинский язык - невероятный. Это язык красоты, добра и достоинства. И он никогда не должен стать причиной раздора. Украинский язык должен объединять. Ради одного - светлого будущего Украины и ее граждан!