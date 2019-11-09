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Каждый год, 9 ноября, в Украине отмечают День украинской письменности и языка. Официальным праздником этот день стал в 1997 году. 9 ноября день чествование памяти Нестора Летописца. По данным ученых, именно с его трудов начинается украинский язык.

В 2000 году появилась очень интересная традиция проводить всеукраинский диктант по украинскому языку. На украинском радио в указанное время все желающие смогут проверить свои знания по украинскому языку, а также получить приз. Конкурс проводится до сих пор, накануне, 8 ноября.

Также в День украинского языка и письменности стартует конкурс имени Петра Яцыка, на котором за первенство соревнуются все знатоки украинского языка.
ForUm

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