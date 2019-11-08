Чиновники КГГА подозреваются в злоупотреблениях при строительстве Большой Окружной дороги в столице. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, чиновники КГГА совместно с должностными лицами коммунальных и частных предприятий намеревались присвоить значительную сумму средств из почти миллиарда гривен, выделенных из бюджета на строительство.

Сейчас в Киеве проходят обыски в офисе адвокатского объединения, которое представляет интересы одной из коммерческих структур, задействованных в проекте. Правоохранители проводят следственные действия для выявления документации и других доказательств, подтверждающих противоправную деятельность должностных лиц КГГА.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.