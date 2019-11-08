На выходных Украина будет одной из самых теплых стран Европы, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Дневная температура воздуха в большинстве областей составит + 14 + 19 градусов, на юге + 17 + 22 градуса.

На северо-востоке – Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, будет свежее – + 10 + 14 градусов.

И также в западных областях в воскресенье похолодает до + 10 + 15 градусов по сравнению с субботними + 14 + 19 градусов.

В субботу, 9 ноября, на Западе, Севере и в Центре пройдут дожди, но в основном – в ночные и утренние часы, днем ​​осадки прекратятся.

В воскресенье, 10 ноября, существенные осадки в Украине маловероятны, только на Закарпатье и в Прикарпатье удержится влажная погода.

На выходных может снова вернуться порывистый ветер.

В Киеве в субботу пройдет дождь ночью и утром, днем ​​– без существенных осадков.

В воскресенье в столице туманы.

Температура воздуха в Киеве ночью около +10 градусов, днем ​​ожидается потепление до +15 +17 градусов.