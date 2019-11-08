В Киеве в Национальной библиотеке им. Владимира Вернадского, состоялся ХІХ Всеукраинский диктант национального единства, сообщает Укринформ.

Все желающие также смогли приобщиться к написанию диктанта, прослушав его текст на UА: Украинское радио.

Основной локацией для написания радиодиктанта стала Национальная библиотека имени Владимира Вернадского. Диктант традиционно зачитывает языковед, автор учебников и пособий по украинскому языку Александр Авраменко. Одной из новаций стало введение в диктант некоторых норм нового правописания, которое вступило в силу летом этого года. По словам Авраменко, в тексте будет несколько слов, которые надо писать уже по новому правописанию.

К написанию диктанта в библиотеке Вернадского в этом году вместе со студентами, военными, рядовыми гражданами присоединились первый заместитель председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Богдан Червак, народный депутат партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, депутат от партии «Слуга народа» секретарь комитета ВР по вопросам свободы слова Сергей Швец, народный депутат VIII созыва Оксана Сырид, актриса Наталья Сумская, а также звезды шоу-биза - украинский танцор Владислав Яма, дуэт YUKO - Юлия Юрина и Стас Королев.

В этом году все желающие смогут проверить правильность своего диктанта сразу после написания, текст диктанта будет опубликован на сайте общественного вещателя: UA: Украинское радио и UA: Общественное вещание.