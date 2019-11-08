Подконтрольное Кремлю «руководство ЛНР» грозится ввести на демилитаризованную территорию Донбасса подразделения «министерства госбезопасности и внутренних сил ЛНР». Об этом заявил так называемый «глава ЛНР» Леонид Пасечник, сообщает УНИАН.

Главарь «ЛНР» считает это ответом на слова временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, который на днях заявил о необходимости патрулирования 3 участков после разведения сил украинскими правоохранителями.

«Уточню, что в случае если описанный сценарий мистером Тейлором будет реализован, разведения на новых участках будет невозможным. В демилитаризованную зону, в свою очередь, будут симметрично введены подразделения министерства госбезопасности и внутренних дел «ЛНР», – сказал он.

Как сообщал ForUm, 29 октября началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого Луганской области.

Для обеспечения правопорядка и спокойствия мирных жителей в районе Золотого-4 бойцы Национальной гвардии Украины вместе с сотрудниками Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил несут службу в усиленном режиме.