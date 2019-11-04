Для обеспечения правопорядка и спокойствия мирных жителей в районе Золотого-4 Луганской области бойцы Национальной гвардии Украины вместе с сотрудниками Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил несут службу в усиленном режиме, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Несколько совместных пеших нарядов гвардейцев и полицейских патрулируют улицы Золотого-4.
Также в населенном пункте задействованы круглосуточные мобильные блокпосты, действия которых направлены на обеспечение правопорядка.
Как сообщал ForUm, 29 октября в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.
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