Сегодня, 8 ноября, в 12:00 украинская сторона готова начать практический процесс разведения сил и средств на участке №3, что в районе населенных пунктов Богдановка - Петровское Донецкой области. Об этом во время брифинга сегодня утром заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Дата определена, учитывая последнее нарушение режима прекращения огня на этом участке, которое было зафиксировано 30 октября этого года. Этот факт отражен в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 31 октября. Поэтому 7-дневный режим тишины на участке разведения выдержан и мы готовы выполнить условия по разведению сил и средств», – отметил он.

Кравченко сообщил, что сегодня в 12:00 украинская сторона запустит белую ракету, которая будет сигнализировать противнику о нашей готовности. «Если вражеская сторона не ответит таким же сигналом, можно будет считать, что противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности», - сказал командующий ОС.

Как сообщал ForUm, 29 октября началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.