также в разделеОбщество
Bellingcat нашла, где и под каким именем скрывается террорист Безлер 18
Суд признал, что организация С14 - не нацисты 15
Бородянский обещает охватить украинским вещанием до 80% оккупированных территорий 16
В Украине могут ввести принесение присяги при получении гражданства 10
Цемах поставил Нидерландам условия проведения допроса 33
Суд уменьшил залог для Дубневича на 10 миллионов 20
В результате обстрелов на Донбассе погиб 1 военный, еще 4 – ранены 20
7 ноября. Картина дня 74
В Украине похолодает, но ненадолго 34
В еще двух городах на ж/д вокзалах открыли залы ожидания для военнослужащих 15
Главного юрисконсульта НБУ задержали на взятке 32
Полиция завела дело по заявлению Портнова о действиях журналистов 19
Зеленский получил 900 миллионов от сдачи в аренду имущества иностранцам 40
Суд перевел Пашинского в категорию лиц, которым грозит опасность 34
Дело Насалика направлено в суд 20
РФ переселила в Крым более 140 тысяч своих граждан 20
Опрос: Хуже всего украинцы относятся к африканцам и ромам 15
Украинские предприятия и таможенники поставляли оборудование для ВМФ РФ 25

Сегодня, 8 ноября, в 12:00 украинская сторона готова начать практический процесс разведения сил и средств на участке №3, что в районе населенных пунктов Богдановка - Петровское Донецкой области. Об этом во время брифинга сегодня утром заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Дата определена, учитывая последнее нарушение режима прекращения огня на этом участке, которое было зафиксировано 30 октября этого года. Этот факт отражен в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 31 октября. Поэтому 7-дневный режим тишины на участке разведения выдержан и мы готовы выполнить условия по разведению сил и средств», – отметил он.

Кравченко сообщил, что сегодня в 12:00 украинская сторона запустит белую ракету, которая будет сигнализировать противнику о нашей готовности. «Если вражеская сторона не ответит таким же сигналом, можно будет считать, что противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности», - сказал командующий ОС.

Как сообщал ForUm, 29 октября началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.   
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги