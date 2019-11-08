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Канцлер Германии Ангела Меркель несогласна с резкими словами президента Франции Эммануэля Макрона в адрес НАТО. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

По ее словам, Макрон использовал «резкие слова», когда описывал, что НАТО переживает «смерть мозга». «НАТО остается основой нашей безопасности», - сказала Меркель.

Также позицию президента Франции раскритиковал генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Всегда приятно встретиться с канцлером Ангелой Меркель. Германия играет ведущую роль в нашем альянсе. Мы согласны с тем, что сильный НАТО необходим для мира и безопасности в Европе, и что мы должны продолжать инвестировать, чтобы сохранить НАТО сильным», - написал он в Twitter.

Напомним, президент Франции Эманнуэль Макрон считает, что Европа находится »на краю пропасти» и должна наращивать оборонные возможности, не полагаясь на США.

«То, что мы сейчас видим, — это кома НАТО… Европа стоит на краю пропасти и должна начать думать о себе стратегически как о геополитической державе, в противном случае, мы больше не будем отвечать за нашу судьбу», — заявил он.
ForUm

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