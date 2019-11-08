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Президент Владимир Зеленский заявил, что в такой большой партии, как «Слуга народа», есть представители разных групп общества: одни депутаты знают многие вещи, другие долго изучают специфику работы, поэтому бывают ошибки. Об этом Зеленский сказал в своем видеоблоге, сообщает Укринформ.

«Такой фракции (как «Слуга народа». - Ред.) никогда не было. 254 человека, и люди разные. Есть люди, которые знают любые законы, образованные, ведущие экономисты, с практикой, опытом, а есть обычные люди, и они долго «въезжают». Поэтому есть ошибки. Но с другой стороны они показывают и отношение того или иного класса, и подсказывают тебе, где есть ошибки в тех или иных законах, потому что они являются представителями разных слоев общества, с разной ментальностью, и это очень важно. Поэтому пока у нас в Верховной Раде демократия, но пока», - сказал президент.

Говоря о партии «Слуга народа», он отметил, что «это партия, в названии которой есть все главное 100-процентное содержание, это партия народная, не только президентская - это народная партия».
ForUm

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