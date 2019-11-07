По факту столкновения во Львове полицейские открыли два уголовных производства, сообщает пресс-служба облглавка.

Напомним, 6 ноября, около 23:15 в Галицкий отдел полиции поступило сообщение о массовой драке в центре Львова.

Благодаря действиям работников полиции удалось прекратить схватку, участие в которой принимали около ста человек, которые являются футбольными фанатами из Украины и Франции.

Для установления обстоятельств происшествия в Галицкий отдел полиции доставили 12 участников стычки – четверо львовян, остальные – иностранцы.

Во время выполнения своих служебных обязанностей травмированы двое полицейских и повреждены два служебных автомобиля. Кроме того, в настоящее время, в полицию Львовщины обращений от лиц, которые могли травмироваться во время стычки, не поступало.

Возбуждены уголовные производства по ч.3 ст.296 (хулиганство) УК Украины и по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Санкции статей предусматривают наказание - лишение свободы на срок до пяти лет.