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Украина предлагает Европейскому Союзу заключить новое приложение к Договору об ассоциации, касающиеся сферы юстиции.

Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в своем выступлении на конференции «Торговые войны: искусство защиты», сообщает Укринформ.

«Мы предложили Европейскому Союзу заключить новое приложение к Соглашению (об ассоциации - ред.) в сфере юстиции. Это революционная штука – там речь пойдет о защите персональных данных, борьбе с коррупцией, отмывании денег, о пересечении границы и т.д.», - сказал Кулеба.

Он добавил, что заключение юридического приложения создаст более благоприятные условия для ведения бизнеса.

Комментируя возможность пересмотра Договора об ассоциации между Украиной и ЕС, вице-премьер заметил, что оно согласовывалось в одной реальности, а теперь существует в другой, прежде всего в реальности экономических возможностей украинского бизнеса. По его словам, ЕС это осознает, вопрос в том, как Украина к этому подходит.

«Мы не используем термин «пересмотр соглашения», мы говорим, что соглашение надо привести в соответствие с реальностью. Очень важно избежать риска, когда мы разберем соглашение на детали, а потом не сможем собрать снова вместе. Поэтому нужно очень аккуратно подходить к этому с точки зрения юридической техники и переговорного процесса», - отметил Кулеба.

Как известно, Украина и ЕС подписали Соглашение об ассоциации в 2014 году – политическая часть соглашения была подписана 21 марта, а экономическая – 27 июня 2014 года.

Верховная Рада Украины и Европейский парламент синхронно в режиме телемоста, ратифицировали это Соглашение об ассоциации 16 сентября 2014 года.
ForUm

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