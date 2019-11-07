В пятницу, 8 ноября, температура воздуха в Украине снизится до + 9 + 14 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«В пятницу свежий воздух еще побудет в западных и северных областях – ожидаются те же + 9 + 14 градусов. На Юге, Востоке, в большинстве центральных областей теплая погода удержится, + 14 + 20 градусов», - написала она в Facebook.

Дожди пройдут ближайшей ночью на севере Украины, а завтра днем ​​осадки вероятны только на Западе.

На остальной территории будет преобладать сухая воздушная масса.

Ветер будет с востока, северо-востока, слабый или умеренный.

В Киеве 8 ноября ночью пройдут дожди, днем ​​будет сухо.

Температура воздуха минимально составит + 7 + 9 градусов, максимально + 11 + 13 градусов.

На выходных в Украине снова потеплеет.