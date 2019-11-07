Пятый президент Украины Петр Порошенко приехал в Станицу Луганскую, чтобы лично «убедиться, что разведение произошло не только с украинской стороны».

Об этом сообщается в его Facebook.

«Однако после общения с военными и местными жителями понял – на самом деле на той стороне боевики только переоделись в гражданское, до сих пор с оружием остаются на позициях», - заявил он.

Порошенко добавил, что «настоящий мир наступит тогда, когда российские войска уберутся с нашей земли, и Украина возобновит контроль над границей».

Напомним, возведение временного деревянного моста на контрольно-пропускном пункте «Станица Луганская» завершили 4 октября.