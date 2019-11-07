Светлана Панюшкина, жительница дома в Святошинском районе Киева, в котором произошла стрельба, рассказала, что стрелок воровал в доме электроэнергию и много лет не платил за квартиру, и из-за его долгов в доме не включали отопление.

Вечером 6 ноября группа жителей решила прийти и поговорить об этом с соседом, в ответ он начал стрелять.

«У нас в доме произошла беда – подстрелили соседа… Стрелял сосед, который воровал в нашем доме у всех электричество, не платит за квартиру много лет и из-за него нам не включали тепло. Соседи собрались, чтобы высказать ему и он начал стрелять. Сейчас дом оцепили. Стрелявшего взяли, пострадавшего везут в больницу», - написала она в Facebook.

Панюшкина добавила, что по состоянию на утро 7 ноября ранений Николай Бугаев жив, для него нужна кровь.

Напомним, в среду, 6 ноября, вечером на улице Чаадаева в Святошинском районе Киева 48-летний мужчина подстрелил 40-летнего соседа.