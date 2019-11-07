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На улице Чаадаева в Святошинском районе Киева 48-летний мужчина подстрелил 40-летнего соседа, сообщает пресс-служба столичной полиции.

На месте происшествия полицейские установили, что между двумя соседями, проживающими в одном подъезде дома, возник конфликт. В результате инцидента один человек выстрелил другому дважды в ногу. Пострадавший с огнестрельным ранением доставлен в медицинское учреждение. Мужчину, который совершил выстрелы, задержали.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.
ForUm

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