На улице Чаадаева в Святошинском районе Киева 48-летний мужчина подстрелил 40-летнего соседа, сообщает пресс-служба столичной полиции.

На месте происшествия полицейские установили, что между двумя соседями, проживающими в одном подъезде дома, возник конфликт. В результате инцидента один человек выстрелил другому дважды в ногу. Пострадавший с огнестрельным ранением доставлен в медицинское учреждение. Мужчину, который совершил выстрелы, задержали.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.