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Укрзализныця открыла залы ожидания для военнослужащих (участников ООС) на железнодорожных вокзалах в Мариуполе и Виннице. Переоборудование помещений выполнено собственными силами компании,  сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов в Facebook.

Для комфорта посетителей здесь есть комнаты для приема пищи, санузлы, душ, места для сидения, телевизоры, холодильники, розетки для зарядки мобильных устройств, доступ к интернету. Кроме того, военные могут воспользоваться гладильной доской с утюгом, микроволновой печью и чайником.

Напомним, первый такой зал ожидания для военнослужащих открылся 1 октября 2019 на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Аналогичные залы заработали во Львове, Одессе, Харькове и Днипре.

Все залы предназначены для кратковременного пребывания военнослужащих (участников ООС) при наличии удостоверения личности и проездного документа на поезд (кроме пригородного сообщения).
ForUm

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