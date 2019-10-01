Сегодня, 1 октября, Укрзализныця открыла зал ожидания для военнослужащих (участников операции Объединенных сил) на Центральном железнодорожном вокзале станции Киев-Пассажирский. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов поблагодарил всех, кто причастен к реализации этого проекта: «К нам обратилось правительство, общественные активисты с тем, что есть проблема с обеспечением залов для участников АТО/ООС и военнослужащих на железнодорожных вокзалах. Мы детально проанализировали эту ситуацию. На некоторых вокзалах есть залы, но они несоответствующего качества, там неподходящие условия. И это только первый такой центр. В течение двух недель такие же залы будут открыты во Львове, Одессе, Днипре, Харькове. Спасибо депутатскому корпусу за то, что поддержали эту инициативу, общественным активистам – за то, что они обратили наше внимание на этот вопрос, который мы совместными усилиями смогли решить, а также команде Укрзализныци, которая в сжатые сроки все это сделала».

Кравцов добавил, что такие залы планируется открыть во всех областных центрах. После этого будет решаться вопрос целесообразности открытия аналогичных залов на других вокзалах: «Дальше мы будем общаться с правительством и общественными активистами о том, есть ли необходимость открывать такие залы на меньших вокзалах – возможно, в городах, которые ближе к прифронтовой зоне».

Зал предусмотрен для кратковременного пребывания военнослужащих (участников ООС) при наличии удостоверения личности и проездного документа на поезд (кроме пригородного сообщения).

Зал ожидания расположен на первом этаже здания Центрального вокзала (с западной стороны), работает круглосуточно. В зале оборудованы комната для приема пищи, буфет, санитарные комнаты, душ, камеры хранения и тому подобное. Для комфорта посетителей здесь есть мягкие места для сидения, телевизор, холодильник, библиотека, розетки для зарядки мобильных устройств, доступ к интернету. Здесь во время ожидания военные смогут воспользоваться стиральной машиной, гладильной доской с утюгом, сушилкой для белья. Также посетители смогут пользоваться кофеваркой и чайником. Зал может одновременно принимать до 40 посетителей и будет полностью обслуживаться силами Укрзализныци совместно с общественными активистами, волонтерскими организациями.