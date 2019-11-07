Львовские правоохранители пресекли в центре города драку около сотни футбольных болельщиков из Украины, Франции и Германии.

По данным пресс-службы облглавка, сообщение о массовой драке на площади Галицкой поступило 6 ноября около 23:15.

На место происшествия немедленно были направлены экипажи патрульной полиции, бойцы спецподразделения ТОР, управление полиции охраны, следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Львовщины.

«Полицейские прекратили драку, участие в которой принимали около ста человек - футбольные фанаты из Украины, Франции и Германии. В отдел полиции доставлены 12 участников драки – из них четверо львовян в возрасте 20-22 года, другие – иностранцы», - сообщили в полиции.

Во время прекращения правонарушения травмированы двое полицейских, а также повреждены два служебных автомобиля.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников драки. Решается вопрос правовой квалификации.