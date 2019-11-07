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Жалобу в НАБУ в отношении мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей подал аноним. Об этом Кличко заявил в эфире телеканала «Украина».

«Этой «новости» уже почти три недели. И сейчас так называемые «друзья» разгоняют ее уже не первой волной в информационном поле. Неназванный жалобщик – физическое лицо – обратился в суд, чтобы тот обязал НАБУ открыть производство, - отметил Виталий Кличко. - Перспективы это дело не имеет, я уверен. и мне очень смешно, что там речь идет еще и о якобы госизмене. Пусть проверяют», - подчеркнул мэр Киева.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство о возможной государственной измене и хищении государственных средств мэром Киева Виталием Кличко и его 2 заместителями во время застройки столицы.

 
ForUm

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