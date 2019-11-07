Случаи переписки пранкера от имени генпрокурора Руслана Рябошапки с депутатами от «Слуги народа» должны быть предметом детального анализа правоохранительных органов.

Об этом заявила народный депутат от «Слуги народа», представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук на брифинге в среду, отвечая на вопрос, будет ли обсуждать фракция «Слуга народа» переписки нардепов с пранкером, где, в частности, речь шла о якобы получении членами фракции зарплаты «в конвертах».

«Мы действительно будем обсуждать, потому что слишком много инсинуаций и манипуляций уже по данному поводу в публичной сфере заданы. По моему мнению, это мое субъективное мнение, собственно генеральный прокурор Рябошапка, а так он часто упоминаемый в переписке как одна из сторон или как субъект. Я думаю, ему следовало бы все же начать определенные гласные, негласные или иные действия, чтобы установить все-таки, кто использует его имя, переписываясь с депутатами Верховной Рады таким образом, может себе позволить подумать, что народный депутат может так переписываться с генеральным прокурором. Это все должно быть предметом детального анализа правоохранительных органов», - отметила Верещук.

Она добавила, что после результатов такого анализа нужно требовать от правоохранительной системы реакции на такие переписки.

«Играть в полиграф мы не будем. Мы понимаем, что ситуация слишком серьезна, чтобы по своему усмотрению давать ей оценку. Итак, мы надеемся, что правоохранительная система сработает качественно, быстро и превентивно, чтобы в дальнейшем таких вещей не повторять... Мы очень надеемся, что тем случаям якобы переписки с генеральным прокурором будет дана правовая юридическая оценка», - отметила Верещук.

Она также заверила, что никогда не получала зарплаты в конверте.

Как сообщалось, ранее в телеграмм-канале «Джокер» появились скриншоты якобы переписки заместителя председателя фракции «Слуга народа» Николая Тищенко, а также председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого с пранкером, который назывался генпрокурором Русланом Рябошапкой. По данным СМИ, пранкер Джокер за последние 5 дней разыграл в мессенджере нескольких депутатов от «Слуги народа» от имени генерального прокурора.

По данным СМИ, Служба безопасности Украины получила указание установить личность человека, который курирует Telegram-канал «Джокер».