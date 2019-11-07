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СМИ неправильно истолковали слова представителя партии «Слуга народа» Максима Ткаченко о людях, которые сейчас работают в ОРДЛО и смогут попасть в новую местную власть.

Соответствующее заявление распространила пресс-службе партии в Facebook.

Так, 4 ноября в комментарии «Донбасс реалии» депутат от фракции «Слуга народа», советник секретаря СНБО Максим Ткаченко рассказал о привлечении специалистов, которые уже сейчас работают на оккупированных территориях, к формированию местной власти на Донбассе.

«Некоторые СМИ трактовали его слова неправильно, назвав «специалистами» представителей так называемых «ЛНР/ДНР». На самом деле, Ткаченко четко отмечает: «По результатам этого выбора в новой украинской луганской и донецкой местных властях могут оказаться нынешние руководители больниц, школ, университетов, театров Луганска, Донецка и других городов, которые не принимали никакого участия в незаконных действиях, а остались на той территории как заложники ситуации», - пояснил он на своей странице в Facebook.

Кроме того, нардеп отметил, что рано или поздно выборы таки состоятся, но только в соответствии с законодательством Украины и только с участием международных организаций. «Именно поэтому давайте не будем делить страну, а сшивать ее. Это наш шанс освободить территорию Украины от агрессора. Зрады не будет. Слава Украине!»- резюмировал Ткаченко.
ForUm

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