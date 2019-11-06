Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, народный депутат от «Слуги народа» Максим Ткаченко не исключает, что в результате возвращения под контроль Киева ОРДЛО, отдельные нынешние местные «чиновники» останутся у власти.

Об этом он рассказал в комментарии Донбасс.Реалии, сообщает «Украинская правда».

«Мне кажется, что и на той стороне (в ОРДЛО. - Ред.) есть профессиональные люди, все равно есть вменяемые люди, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возвращения территории (в Украине. - Ред.), но по разным причинам остаются там... Я не исключаю, что кто-то из них может остаться в команде новой власти», - сказал он.

Напомним, ранее депутат из фракции «Слуга народа» Богдан Яременко заявил, что местное население отдельных районов Донецкой и Луганской областей получит право участия в работе определенных правоохранительных структур.