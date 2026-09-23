В Мінінфраструктури проводять слідчі дії

23 вересня в офісі Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту, пов'язані з попередньою роботою одного зі співробітників відомства проходять слідчі дії.

За даними Мінінфраструктури, вони не пов'язані з роботою відомства.

Слідчі дії стосуються директора Департаменту політики відновлення, призначеного на посаду у квітні цього року. За наявною інформацією, справа стосується можливого отримання неправомірної вигоди за зняття санкцій із суб'єктів господарювання під час його роботи на попередньому місці, а обставини, які розслідуються, не пов'язані з його роботою в міністерстві.

"Міністерство надає правоохоронним органам всю необхідну інформацію та сприяє проведенню слідчих дій. Водночас з огляду на характер підозр щодо діяльності посадовця на попередньому місці роботи ми не можемо ігнорувати можливі ризики й для міністерства. Тому вже сьогодні буде ухвалено рішення про його відсторонення від виконання посадових обов'язків. За результатами розслідування та перевірки будуть прийняті відповідні кадрові рішення згідно із законодавством. Паралельно в міністерстві триває внутрішній аудит процесів, які відбувалися до формування нової команди", - йдеться у повідомленні.

Фото: Мінінфраструктури.