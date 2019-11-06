Российской актрисе, прилетевший на съемки в Киев, запретили въезд в Украину на 3 года, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что в аэропорту «Борисполь» среди пассажиров рейса из Минска пограничники обнаружили правонарушительницу украинского законодательства.

Ею оказалась гражданка РФ - актриса, которая прилетела в Украину на съемки. Однако выяснилось, что в 2018 году россиянка незаконно посещала оккупированный ее страной Крымский полуостров.

За нарушение требований Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» актрисе запретили въезд в Украину на 3 года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь.

По данным СМИ, речь идет о 25-летней актрисе Маргарите Аброськиной.