Известному российскому блогеру пограничники запретили въезд в Украину, сообщает пресс-служба ГПСУ

Вчера вечером к Черноморскому порту на теплоходе из Турции прибыл гражданин Российской Федерации. Мужчина оказался известным российским блогером, который участвовал в популярных реалити-шоу «Дом-2» и «Свадебный размер 2».

Во время беседы с пограничниками россиянин подтвердил факт пребывания на временно оккупированной территории АР Крым в 2016 году, и сообщил, что на полуостров попал паромным сообщением через закрытый пункт пропуска «Керчь».

За нарушение требований закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» россиянину запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

По данным СМИ, речь идет о Сергее Пынзаре.