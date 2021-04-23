также в разделеОбщество
Губриенко: Седьмой фильм из цикла «Паломница» Оксаны Марченко раскрывает тему приобщения человека к Богу 16
В СБУ назвали причины обысков в офисе Коломойского 24
На Житомирщине СБУ задержала агента ФСБ РФ 16
Ляшко передал «привет» регионам, нарушившим алгоритм вакцинации 17
В Кабмине допустили продление карантина после 30 июня 20
В Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca 16
В НАТО прокомментировали заявление РФ об отводе войск от границ Украины 49
В Украине сократилось число новых случаев COVID-19 56
Степанов: На Пасху ужесточать карантин не будут 25
22 апреля. Картина дня 24
В МИД РФ заявили, что Зеленский якобы объявил всеобщую мобилизацию 41
Богдан подтвердил, что Зеленский предлагал Стерненко должность в СБУ 24
В Украину идет похолодание 35
На Киевщине продлили усиленный карантин 24
Путин ответил на предложение Зеленского встретиться на Донбассе 80
СМИ: Для Нацгвардии закупают некачественную форму по завышенным ценам 34
Аллею Героев Небесной Сотни намерены признать национальным памятником 8
В Запорожье школьница покончила с собой из-за буллинга в школе 49

Известному российскому блогеру пограничники запретили въезд в Украину, сообщает пресс-служба ГПСУ

Вчера вечером к Черноморскому порту на теплоходе из Турции прибыл гражданин Российской Федерации. Мужчина оказался известным российским блогером, который участвовал в популярных реалити-шоу «Дом-2» и «Свадебный размер 2».

Во время беседы с пограничниками россиянин подтвердил факт пребывания на временно оккупированной территории АР Крым в 2016 году, и сообщил, что на полуостров попал паромным сообщением через закрытый пункт пропуска «Керчь».

За нарушение требований закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» россиянину запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

По данным СМИ, речь идет о Сергее Пынзаре.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги