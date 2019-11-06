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В Генеральной прокуратуре нет уголовного производства в отношении компании Burisma. Об этом в интервью Lb.ua заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

«Нет дела Burisma. Оно существует в мозгу того, кто его придумал. Просто может быть какое-то производство, в котором может фигурировать слово Burisma. Может таких производств – несколько. После аудита посчитаем, в скольких делах есть такое слово, в каком контексте употребляется. Тогда, может, что-то подробнее прокомментирую», – отметил он.

Рябошапка также отметил, что ни президент, ни представители ОП не просили его относиться с особым вниманием к тем или иным уголовным делам. «Ни о Буризме, ни о Пашинском, ни о Гладковском, ни о ком», – подчеркнул он.

Как сообщалось, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор на слушаниях в Конгрессе заявил что президент США Дональд Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского заявить о начале расследования дела против компании Burisma и вероятного вмешательства Украины в выборы в США 2016 года в обмен на помощь в сфере безопасности. 

По данным Fox News, бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин в частной беседе с Рудольфом Джулиани якобы заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma под давлением Вашингтона.

Сын главного конкурента Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена - Хантер Байден стал одним из директоров Burisma в 2014 году, в то время как его отец занимал ключевую роль в политике США в отношении Украины.
ForUm

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