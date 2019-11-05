Поставки газа из РФ даже со скидками за лояльность выходят дороже, чем закупки по конкурентным ценам в Европе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, комментируя предложения РФ «обнулить взаимные претензии» между Газпромом и Нафтогазом.

«Российская сторона предлагает Нафтогазу «обнулить» почти 3 миллиарда долларов за стокгольмским решением и отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов. К тому же АМКУ предлагается отказаться от штрафа около 7 миллиардов долларов. Итого - 22 миллиарда долларов - «понять и простить». Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречных шагов России на сопоставимы суммы. Разве так выглядит «обнуления» взаимных претензий?» – написал он.

Коболев также сообщил, что Украине предлагают вернуться к прямым поставкам газа из России и обещают цену, меньшую на 25%, чем мы имеем сейчас из Европы. «По действующему контракту мы уже вправе покупать российский газ по цене немецкого хаба. Газпром отказывается выполнять это положение контракта», – отметил он.

По его словам, традиционно российские поставки даже со скидками за лояльность выходят дороже, чем закупки по конкурентным ценам в Европе. «Это нелогично, потому что Газпром транспортирует газ на меньшее расстояние. Когда Стокгольмский арбитраж исправил эту ценовую аномалию, Газпром отказался поставлять газ», – подчеркнул Коболев.

«Мы уже давно убедились, что ничто не обходится Украине так дорого, как дешевый российский газ. Когда наши отношения с Газпромом удается сделать чисто коммерческими, баланс расходов существенно меняется в пользу Украины», – заявил он.

Он подчеркнул, что в 2013 году, когда у Украины была скидка «за флот в Крыму» и стрна покупала газ почти исключительно у Газпрома, на транзите заработали 3 миллиарда долларов, а за импортированный газ заплатили России больше 5 миллиардов долларов. Отрицательная разница между доходами за транзит и расходами на покупку газа - более 2 миллиардов долларов.

«В 2018 году, когда мы перешли от «дешевого» российского газа на «дорогой» европейский и не имели никаких политических скидок на транзите заработали 2,7 миллиарда долларов, а на закупку потратили 2,1 миллиарда. Положительная разница для нас составила 600 миллионов долларов», – сообщил Коболев.

«Еще раз цитирую российских чиновников: «как можно вообще говорить о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если идет такая вакханалия в Стокгольмском арбитраже. И Путин четко сказал, что, ребята, давайте, нужно сначала отказаться от каких-либо требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться», – написал он.

«Мы готовы договариваться о продлении транзита. Наша позиция в этом вопросе полностью совпадает с позицией Еврокомиссии. Россия - против, ее пугает «вакханалия в Стокгольмском арбитраже». Конечно, решение авторитетного европейского арбитражного суда можно называть «вакханалией», но тогда возникает логичный вопрос - зачем Газпром в прошлом году первым инициировал в Стокгольмском арбитраже два новых процесса против Нафтогаза?» – подытожил он.

Напомним, 29 октября в Кремле заявили, что Украина должна отказаться от победы над Газпромом в Стокгольмском арбитраже для достижения новых договорённостей по транзиту российского газа в Европу.

Президент России Владимир Путин назвал решение Стокгольмского арбитража в пользу Украины «абсурдным» и призвал его «обнулить».